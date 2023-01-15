 

Мнение: Искушение хорошего Хабенского

15.01.2023, 20:05, Разное
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Довольно странная и, как обычно в нынешней России, подлая история с увольнением знаменитого «повара» Назарова (вместе с его женой-актрисой) из МХТ имени Чехова.

То есть сам факт преследования за антивоенные убеждения, «охоты на ведьм» и «запрета на профессию» – оно, конечно, в РФ не новость; Назаров не проявлял должно подобострастного восторга по поводу СВО и вообще высказывался в том духе, что лучше б никакой СВО вообще не было – понятно, что на него наехали. Несколько удивило лишь то, что непосредственным исполнителем-«первым учеником» оказался актер Хабенский, внезапно представший в виде худрука «бывшего МХАТа». Вот это казалось странным – ведь Хабенский действительно сам по себе блестящий актер. Зачем ему это? Зачем мараться в таком в высшей степени «пахучем» деле и в соответствующей пахучей субстанции?

Неужели он так дорожит своей позицией худрука, что готов прозакладывать репутацию?

Конечно, готов. Собственно, с чего бы именно Хабенскому заботиться о репутации, если она в России, как известно, ничего не стоит?

Вообще, похоже, что Хабенского попросту поставили раком в соответствующих кабинетах, сыграв на его амбициях. Он ведь стал худруком Мхата совсем недавно – осенью 2021 года. В другой, можно сказать, стране. Ну а теперь его подцепили на крючок: или борись с «крамолой», или мы тебя выпрем из худруков точно так же, как ты сам давеча подсидел предыдущего худрука – Сергея Женовача.

А Хабенский еще не освоился, он только вошел во вкус… В общем, еще одного подловили за чечевичную похлебку. Дурацкая цацка, не имеющая никакого значения (какой театр в нынешней РФ?!) – в обмен на доброе имя.

А Назаров, надеюсь, не пропадет. Или точнее – пропадет пропадом (вместе со всеми нами). Пойдет ко дну как Варяг, а не как кусок дерьма.

Источник: Размышления вольного социолога


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