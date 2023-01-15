 

Телеведущий Осташко оценил введенные против него украинские санкции

15.01.2023, 20:00, Новости дня
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Телеведущий Руслан Осташко назвал «хорошим началом года» введенные против него украинские санкции, он подчеркнул, что это признание заслуг и работы команды «против нацизма и движения НАТО на восток с помощью киевского режима».

В своем Telegram-канале Осташко написал, что «больше всего на свете Зеленский боится правды. И мы будем бить этим оружием, пока не восстановим историческую справедливость». 

«Коллеги по цеху меня уже поздравляют. Компания, в которой я оказался, это все очень достойные люди и патриоты нашей России», – заключил телеведущий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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