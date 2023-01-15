 

Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией

15.01.2023, 20:00, Новости дня
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Нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена, сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг уверен, что «как раньше уже не будет», передает РИА «Новости».

«Даже если в Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – сообщил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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