Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
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Нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена, сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг уверен, что «как раньше уже не будет», передает РИА «Новости».
«Даже если в Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – сообщил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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