 

В Белоруссии заявили о готовности к любым провокационным действиям со стороны Украины

15.01.2023, 20:00, Новости дня
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Минск готов к любым провокационным действиям со стороны Украины, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

Муравейко рассказал, что в Минске видят все действия, «в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют», информирует РИА «Новости».

«Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии – тоже пока не дает каких-то результатов. Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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