 

ГИБДД признала использование гражданами автоспецсигналов актом поддержки оппозиции

15.01.2023, 19:33, Разное
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В главное управление ГИБДД поступили методические указания,
предусматривающие наказание автомобилистов за преднамеренное использование
световой и шумовой сигнализации, включая гудение и подсветку фонариком
из окна движущего средства вне предназначенных мест общественного пользования.

«Транспортное средство, осуществляющее применение светошумовой
сигнализации во время движения в черте города вне специальных отведенных мест
приравнено к нарушению статей 12.4 и 12.5 КоАП РФ», – гласит преамбула
методического пособия.

В документе, состоящем из 11 страниц, приводятся различные
формулы расчета яркости и громкости светошумовой сигнализации с использованием
специального высокопрофессионального сертифицированного метрологического оборудования,
закупка которого планируется в ближайшее время, а также приведены образцы-шаблоны
рапортов, которые следует составлять сотрудникам контролирующих органов.

«На самом деле мы просто запретили использовать гудок и светить
фонариком из окна транспортного средства, поскольку такие акции существенно
популярны у несистемной оппозиции. Их, и только их стоит благодарить за новые ограничения», – прокомментировал нововведение анонимный источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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