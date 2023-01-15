ГИБДД признала использование гражданами автоспецсигналов актом поддержки оппозиции

В главное управление ГИБДД поступили методические указания,

предусматривающие наказание автомобилистов за преднамеренное использование

световой и шумовой сигнализации, включая гудение и подсветку фонариком

из окна движущего средства вне предназначенных мест общественного пользования.

«Транспортное средство, осуществляющее применение светошумовой

сигнализации во время движения в черте города вне специальных отведенных мест

приравнено к нарушению статей 12.4 и 12.5 КоАП РФ», – гласит преамбула

методического пособия.

В документе, состоящем из 11 страниц, приводятся различные

формулы расчета яркости и громкости светошумовой сигнализации с использованием

специального высокопрофессионального сертифицированного метрологического оборудования,

закупка которого планируется в ближайшее время, а также приведены образцы-шаблоны

рапортов, которые следует составлять сотрудникам контролирующих органов.

«На самом деле мы просто запретили использовать гудок и светить

фонариком из окна транспортного средства, поскольку такие акции существенно

популярны у несистемной оппозиции. Их, и только их стоит благодарить за новые ограничения», – прокомментировал нововведение анонимный источник.

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