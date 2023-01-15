Выносливость – залог сохранения хорошей формы с возрастом: 6 упражнений в спортзале, которые помогут ее повысить

Независимо от того, есть у вас налаженный фитнес-режим или в последнее время вы отдыхали и готовились увеличить объем своих кардиотренировок, сохранение вашей физической формы важнее, чем когда-либо прежде, так как это позволяет вам быть сильными и здоровыми.

С возрастом человек начинает терять мышечную массу, анаэробную силу, скорость и выносливость. Но, чтобы восстановить свою физическую форму, можно предпринять правильные шаги. Вы можете выполнять определенные кардиотренировки для повышения выносливости.

Независимо от того, какая погода или время года, никакие оправдания не допускаются. Важно сочетать аэробные и анаэробные упражнения. Существует великое множество кардиотренировок, которые позволяют повысить выносливость.

Если раньше вы никогда не занимались спортом в спортзале, постарайтесь поэкспериментировать и выбрать для себя наиболее любимые упражнения, которые впоследствии и будете использовать. Потому что, если выбрать физическую активность, которая вам будет не по душе, со временем вы найдете оправдания, которые заставят вас отказаться от этой задумки. И обязательно хорошо отдыхайте между тренировками, так как можно столкнуться со стрессом, если изнурять себя спортом.

Бег на беговой дорожке

Если вы можете бегать и при этом не испытываете никаких болей, вы можете заняться кардио на наклонной беговой дорожке. Длительность бега при этом должна составить 10 минут. Если этот темп вы не можете выдерживать, можно чередовать быструю ходьбу с легкой пробежкой. Уровень наклона беговой дорожки при этом должен составлять от одного до пяти градусов.

Не старайтесь сразу же изнурять себя сложными нагрузками. Как только вы привыкнете к определенному уровню и темпу, а также поймете, что ваша выносливость увеличилась, вы сможете делать бег более интенсивным, а длительность каждого подхода более внушительной.

Ходьба по беговой дорожке

Уровень уклона беговой дорожки при этом должен быть самым высоким и обычно составляет 15°, в зависимости от модели тренажера. Скорость при этом должна составить 4-6 километров в час. Ходить в таком темпе нужно 20 минут.

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Гребной тренажер

Для аэробной тренировки отличным примером является гребной тренажер. Это один из лучших способов повысить выносливость. Время одного подхода может составить 30 минут. Вы можете грести в том темпе, который комфортен для вас. Важно, чтобы была возможность поддерживать один и тот же темп в течение всего времени упражнения. Со временем вы поймете свой уровень и сможете его поддерживать, а затем и наращивать.

Упражнения на климбере

Если вы новичок, не пугайтесь, что не можете поддерживать быстрый темп подъема по лестнице. Выберите удобный для себя темп, который сможете поддерживать в течение 20 минут. Как только ваша выносливость увеличится, вы сможете повысить скорость и подниматься в течение получаса.

Спринты на велосипеде

Приготовьтесь к нескольким спринтам на велосипеде. Начните крутить педали с высокой интенсивностью в течение 30 секунд. Затем снизьте скорость и увеличьте время до 45 секунд. Цель состоит в том, чтобы выполнить в общей сложности от 8 до 10 подходов.

Плавание

И последнее, но не менее важное: наденьте купальную шапочку и отправляйтесь в бассейн. Плавание – это потрясающая аэробная тренировка с низкой нагрузкой. Ее вы можете выполнять, чтобы повышать свою выносливость. Это особенно касается зимних месяцев, когда заниматься физическими тренировками на улице нет возможности.

Начните плавать в течение получаса. Следите за техникой и старайтесь поддерживать устойчивый темп. Когда ваша выносливость увеличится, вы можете установить для себя цель по дистанции, чтобы грести более интенсивно.