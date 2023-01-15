Овнов ждут заманчивые перспективы: Таро-прогноз на третью неделю января

Спрогнозировать свое будущее – задача, которая под силу каждому человеку. Для этого достаточно ознакомиться с раскладом Таро на ближайшую неделю, составленным для представителей всех знаков зодиака. Затем, чтобы привлечь в жизнь позитивные изменения, необходимо грамотно интерпретировать написанную информацию. Таким образом вам не составит большого труда приоткрыть завесу тайны будущего и скорректировать свои дальнейшие планы.

Овен

Карта “Солнце” в раскладе обещает Овнам небольшой перерыв от работы в третью неделю января 2023 года. Также аркан символизирует отсутствие проблем и новые возможности по привлечению благополучия.

О том, что в начале недели представителей знака ожидают заманчивые перспективы, говорит “Дурак” среди старших арканов. Старайтесь ответственно подходить к выполнению своих обязанностей, и тогда удача будет вам благоволить.

“Сила” обещает Овну ровную дорогу, которая не будет омрачена какими-либо трудностями. Настала пора становиться оптимистами, ведь впереди вас ждет только успех и процветание.

Телец

Если верить карте “Правосудие”, в конце недели Тельцам предстоит получить результат за проделанную работу. Главное, не пытайтесь схитрить или переложить свою ответственность на других людей.

Активную неделю, наполненную разными событиями, обещает карта “Суд”. Отныне больше нет причин полагаться на волю случая: судьба предоставит вам возможности, чтобы улучшить свою жизнь.

Новые возможности для пробуждения спящих талантов Тельцам предрекает карта “Маг” в раскладе. Главное, не бойтесь перемен и смело идите навстречу новым мечтам и успеху.

Близнецы

Согласно карте “Повешенный”, Близнецы в конце недели рискуют зайти в тупик, если продолжат заниматься бесполезными вещами. Проанализируйте ситуацию, чтобы понять, куда именно следует направить свободные ресурсы.

“Влюбленные” в раскладе призывают представителей знака совершить важный выбор, который повлияет на всю дальнейшую жизнь. Чтобы не ошибиться, игнорируйте советы окружающих и слушайте то, что велит вам сердце.

Относительно спокойный период Близнецам сулит и аркан “Звезда”. Главное, не сворачивайте с выбранного пути и не торопите события, иначе вы рискуете оступиться, находясь в шаге от победы.

Рак

Согласно карте “Правосудие”, на этой неделе Раку посчастливиться избежать неприятных событий, если он будет проявлять осторожность. Оценивайте каждый дальнейший шаг, чтобы добиться успеха, несмотря на неблагоприятную обстановку.

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Закономерные изменения, которые в конечном итоге приведут к лучшей жизни, сулит карта “Башня”. Настала пора освободиться от навязанных стереотипов и начать действовать так, как вы считаете нужным.

О том, что Раку предстоит пойти собственным путем, говорит и карта “Влюбленные”. Чтобы добиться успеха в любых вопросах, чаще прислушивайтесь к интуиции – она окажется вашим самым надежным советчиком.

Лев

Карта “Суд” сулит Львам в конце недели долгожданное избавление от проблем, завершение трудностей, а также обретение финансовой независимости. Все, что для этого потребуется, – оставаться честными и беспристрастными.

“Дурак” в раскладе символизирует удачу, которую ни в коем случае не стоит упускать. Если представитель знака будет активен в своих действиях, то ему не составит труда вовремя заметить знаки судьбы.

В середине недели аркан “Жрица” предвещает Львам решение важных вопросов. Совет карты: не спешите, чтобы не совершить досадной оплошности и не пожалеть.

Дева

Благоприятный расклад вещей и позитивные изменения сулит и карта “Императрица”. Отныне ничто не помешает представителям знака почувствовать долгожданные перемены.

“Правосудие” обещает Девам обрести согласие с внутренним миром. Это позволит избавиться от конкурентов, справиться с любыми трудностями и обрести высокую репутацию в глазах окружающих.

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О том, что в середине недели Дев ожидает приятный сюрприз, говорит карта “Маг”. Главное, не гонитесь за идеалами, ведь они могут привести вас к совершенно иному результату, нежели вы заслуживаете.

Весы

“Император” в раскладе – символ успеха и почета. Если Весы будут сохранять бдительность и активность, то ничто не помешает им достигнуть наивысших высот, избежав неприятностей.

“Солнце” – один из самых позитивных старших арканов в раскладе, который сулит глобальные жизненные перемены. Карта утверждает, что сейчас представитель знака идет верным направлением – остается лишь не сбавлять темп.

Положительные изменения в жизни Весов произойдут и согласно карте “Звезда”. Также аркану приписывают защитные свойства, поэтому можете не сомневаться, что он оградит вас от неприятностей.

Скорпион

“Императрица” – символ норм и правил, которые нельзя игнорировать. Если вы хотите добиться успеха в тех или иных вопросах, то старайтесь грамотно расставлять приоритеты и не терять драгоценное время.

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О том, что Скорпион сможет получить долгожданный результат за проделанный труд, говорит карта “Правосудие”. Не забудьте выполнить работу над ошибками, чтобы не допустить досадных оплошности в будущем.

“Маг” в раскладе говорит о том, что Скорпиону следует перестать хранить свои мечты на дальней полке чертогов разума. Наступает период, когда можно воплотить в жизнь все, что только душе угодно.

Стрелец

Аркан “Солнце” завершает неделю и советует Стрельцам запастись энергией для будущих свершений. Не бойтесь обзавестись полезными знакомствами, чтобы разнообразить круг общения.

Согласно карте “Фортуна”, Стрельцам следует быть готовыми к тому, что в скором времени в их жизнь ворвутся перемены. Главное – принять верное решение в важный момент.

“Маг” в раскладе – символ счастливого времени, а также удачного воплощения своих идей. Чем раньше вы приступите к реализации грандиозных идей, тем с меньшим количеством разочарований столкнетесь.

Козерог

Преодолеть временные трудности на пути к счастью Козерогу советует карта “Сила”. Если вы не будете стоять на месте, то в скором времени в вашей жизни произойдут глобальные события.

О том, что неделя окажется не самой благополучной, Козерогу говорит аркан “Башня” в раскладе Таро. Настала пора распрощаться с иллюзиями, иначе они могут завести вас в тупик.

“Луна” среди старших арканов описывает ситуацию, когда не стоит сомневаться в собственных силах. Не бойтесь изменений, а также прислушивайтесь к внутреннему голосу, и тогда ваша жизнь нормализуется.

Водолей

“Влюбленные” в раскладе говорят Водолею о необходимости изменить свою жизнь к лучшему. Прежде всего следует избавиться от навязанного мнения и не позволять манипуляторам вами управлять.

Карта “Отшельник” призывает Водолея составить грамотный план действий на ближайшие несколько дней. Это поможет избежать досадных промахов и сэкономить силы на пути к намеченной цели.

“Фортуна” описывает ситуацию, когда человек не сможет повлиять на происходящее. Единственное, что остается, – грамотный анализ происходящего с целью извлечения максимальной выгоды для себя.

Рыбы

Если верить карте “Фортуна”, Рыбы рискуют совершить опрометчивый поступок, если запаникуют на этой неделе. Поэтому наберитесь уверенности в собственных силах и просто потихоньку двигайтесь вперед.

О том, что представителям знака не стоит переживать за исход начатых дел, говорит карта “Императрица”. Чтобы не упустить ничего важного, старайтесь анализировать все происходящее каждый день.

Карта “Колесница” – призывает Рыб к активным действиям на этой неделе. Наступает пора, когда можно смело воплощать в жизнь любые проекты, главное – не забывайте об ответственности.