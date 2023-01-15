 

Угадайте фильм с участием Савелия Крамарова: Тест

15.01.2023, 19:00, Разное
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В какой сказке Савелий Крамаров исполнил одну из главных ролей? В качестве ответов предлагаются названия фильмов на выбор: “Королевство кривых зеркал”, “Сказка о потерянном времени”, “Старик Хоттабыч”.

Эти и другие не менее интересные вопросы освежат в памяти советский кинематограф и заставят вас вспомнить не только киноленты с участием любимого актера, но и многие другие.


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