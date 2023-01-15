Мнение: Должна ли Россия поддержать Шотландию, откровения принца Гарри и деградация британского флота

1. В Британии уже начали искать «руку Кремля» среди шотландских сепаратистов, которые ведут борьбу за независимость и возглавляют в данный момент шотландское правительство. Блогер Павел Шипилин считает, что даже если «российской руки» в Шотландии нет, её было бы неплохо (и даже справедливо) туда запустить (ссылка):



Британская газета Daily Express предупреждает: Владимир Путин попытается установить контроль над Шотландией, и если автономия получит полную независимость, то безопасность империи серьезно пострадает. Я бы высказался категоричнее: без Шотландии многовековая английская власть над миром тут же уйдет в прошлое. <…>

Мы, разумеется, просто обязаны поддержать стремление настоящих местных патриотов к освобождению от многовековой колониальной зависимости. Благо что партий и движений за деоккупацию там хватает.

Только не надо рассчитывать на мирный референдум — все мы знаем, как считают голоса сэры и пэры. Пусть шотландцы надевают свои килты, берут зонтики, чай, кофе, хорошее настроение, друзей и разбивают палатки на главной площади Эдинбурга. Постепенно подтянутся активисты из Глазго и других городов и деревень исстрадавшейся страны, стремящейся в ЕС. Бритяку на гиляку. Кто не скачет, тот англяк.

«Британия окажется в очень странной и опасной ситуации. К северу от нее будет страна, которую выручает деньгами Коммунистическая партия Китая или Путин. Все это очень сильно ослабит остальное Соединенное Королевство», — предупреждает читателей Daily Express эксперт по внешней политике Азим Ибрагим.

Шотландия, безусловно, не единственная территория, которой мы должны помочь обрести независимость. Просятся на свободу ирландцы, корсиканцы, баски, тирольцы, каталонцы, восточные немцы. Можно сказать однозначно: народы Старого Света ждут, когда мы протянем им руку помощи. Пусть воюют со своими метрополиями до последнего европейца. Независимость стоит того, чтоб за нее умереть.

Тут главное не спешить. Не получится через год — вернемся к вопросу через десять лет. Через десять лет не получится — повторим через тридцать. Вон американцы украинский майдан с самой Второй мировой войны готовили. Надо брать пример с геополитических конкурентов.

А пока есть смысл подумать, кого отправить на шотландский майдан раздавать печеньки. У меня есть несколько кандидатур. Но я лучше вас послушаю.

К сожалению, Шотландия – не лучший кандидат в плане дружбы с Россией. В деле продвижения некоторых нетрадиционных идеологий (если вы понимаете, о чём я) шотландцы зашли намного дальше большинства своих европейских соседей.

Впрочем, если следовать примеру американской внешней политики, то американцы долгое время готовы были дружить с кем угодно, если только это соответствовало их политическим и экономическим интересам.

2. Принц Гарри, очередной британский шоумен-аристократ, похвастался, что во время оккупации Афганистана убил 25 афганцев (ссылка). Ранее, 10 лет назад, принц Гарри объяснял, что воспринимал стрельбу в людей как компьютерную игру и получал от неё удовольствие (ссылка).



Века идут, а традиции Запада остаются прежними. «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца».

3. Легендарный британский Королевский флот уже не тот. Его ряды редеют, денег на содержание не хватает (ссылка):

Королевские ВМС Британии преследуют новые напасти. Из-за сокращения военных бюджетов приходится списывать старые суда, а строительство новых сильно затягивается. С имеющимися же возникают всё больше проблем.

Британская пресса подсчитала, что спущенный на воду в 2019 году авианосец Принц Уэльский провёл больше дней на ремонте в доке, чем в открытом море. Его несколько раз частично подзатопляло. А в августе у него сломался винт – причём в день, когда авианосец отправился на учения НАТО.

Стоимость строительства авианосца превысила 3 миллиарда фунтов – без учёта расходов на постоянные ремонты. Его постройку даже предлагали свернуть – однако тогда бы пришлось платить неустойку большего размера. Это второй британский авианосец – и, как считают многие в Британии, он становится излишеством, которое стране уже не по карману.

Проблемы авианосца во многом символизируют общее положение дел в Королевских ВМС. В 2010 году у Британии имелись в наличии 23 эсминца и фрегата. К следующему году их останется только 17. В будущем планируется построить ещё 5 фрегатов – но сроки их возведения из-за технических проблем и недофинансирования сдвигаются на конец 2020-годов и вплоть до середины 30-х.

В условиях сокращения вооружённых сил до 73 тысяч солдат – минимального размера с 18-го века – Королевские ВМС будут сокращены на 2500 моряков. А общие расходы Британии на оборонку сохранятся на уровне около 48 миллиардов фунтов минимум до 2024 года. И сильно просядут с учётом инфляции. Это меньше, чем нынешние траты Лондона на обслуживание своего долга.

Похоже, теперь вместо флота британские власти в основном финансируют СМИ, разведку и «информационные войска». Надо же продолжать рассказывать собственному населению и всему миру, что Британия «по-прежнему великая». Надо и как-то служить на подхвате у США, задавая тон информационной политике в Европе. А флот у американцев есть свой — и у него тоже проблемы. На первое место в мире по мощи скоро уже выйдет китайский флот.