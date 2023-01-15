Мнение: Прокачка ресурсов Имидж-Любовь

Недавно мы говорили, что для хорошей устойчивости и правильного распределения энергии, человек должен разделять самооценку и самоуважение, и не просто отличать одно от другого, но и представлять это в разных полях, фиксируя переход из одного в другое.

Чтобы понять это лучше, давайте попробуем представить, как прокачивается связка ресурсов Имидж-Любовь.

Прокачка любых ресурсов осуществляется только парно, это вы наверное помните.

Когда мы говорим, что прокачивается какой-то ресурс, мы имеем в виду, что человек берет энергию из парного ему ресурса (противоположного на круге ресурсов)и направляет его в этот. Энергия делает круг и возвращается с прибылью.

Если мы говорим о прокачке ресурса Имидж, человек берет энергию из ресурса Любовь и направляет в Имидж.

Как это можно представить?

На самом примитивном уровне, когда ресурс Имидж фрустрирован, ресурс Любовь находится примерно в таком же состоянии. Если человек решает улучшить свой внешний вид, он подходит к зеркалу или берет свое фото и начинает разглядывать себя, обычно с отвращением или с растерянностью. В первом случае он сравнивает себя с каким-то мейнстримным образом и, находя себя непохожим, испытывает досаду. Во втором случае он вообще не может понять, что такое перед ним, образ распадается на части, и человеку не ясно, как связать эти пазлы между собой и какую одежду, прическу к этому добавить, в каком направлении ему двигаться.

В обоих случаях человек пытается на себя смотреть глазами воображаемого партнера, более или менее абстрактного, он оценивает себя на предмет вероятной симпатии, обычно романтической, сексуальной, или светской. “Могу я нравиться?” “Как мне стать привлекательней?” Такие примерно вопросы он задает воображаемому наблюдателю.

Подключить такого наблюдателя и означает “взять энергию от ресурса Любовь”. Наблюдатель исполняет роль гипотетического Другого, которому хотелось бы нравиться.

Вы наверняка много раз слышали, а может быть даже рефлексировали, насколько меняется восприятие своей внешности от того, нравитесь вы кому-то или нет. Стоит увидеть чей-то влюбленный или заинтересованный взгляд, особенно принадлежащий интересному человеку, вы сразу кажетесь себе красивей.

Некоторые пытаются с этим бороться, считая, что это “зависимая самооценка”, другие пытаются бороться с чужими негативными оценками, считая, что каждый имеет право получать “безусловную любовь”. То есть кто-то старается отцепить свою самооценку от чужих оценок, кто-то себе исключительно положительные оценки, но те и другие действуют неверно.

Ресурс Имидж берет энергию из ресурса Любовь, и чем больше вы нравитесь другим, тем больше у вас обаяния, тем вы привлекательней. Именно поэтому хищники словно губки напитаны обаянием, их глаза сияют, их кожа светится, и это не просто здоровье. Давайте попробуем в комментариях такое упражнение, найдите фото публичных людей и оцените их хищный потенциал по шкале от 0 до 10 баллов. Бывает, что на фото обаяние меньше, чем в жизни, но если его много, сияние видно и на фото. Рыбаки тоже обаятельны, однако их обаяние не такое блестящее, не так сияет, потому что взаимная любовь больше связана с теплом и светом, а блеск и сияние как у новогодней гирлянды характерны именно для хищников с их хороводами.

Обратную картину мы видим у людей, чей ресурс Любовь в плохом состоянии. Сильная фрустрация ресурса Любовь делает имидж человека тусклым, блеклым, он похож на невидимку, даже если от природы у него правильные черты лица. Увидеть его красоту невозможно, как будто выключен свет. Аддикция в ресурсе Любовь, заставляет сливать энергию в дыру, в ресурсе образуется дефицит (голод, жажда), и имидж таких “голодных духов” мы уже обсуждали: они часто выглядят и ведут себя как фрики, а если им хватает вкуса, черты их лица все равно искажены, у них обратное обаяние, отталкивающее.

Люди, которые пытаются заниматься имиджем, не беря во внимание ресурс любви, катят камень на гору как Сизиф.

Возвращаясь к системе двух полей, субъективного и объективного, мы должны увидеть следующее.

Прокачка имиджа идет за счет волевого, сознательного движения энергии из объективного поля в субъективное. А потом энергия спонтанно возвращается из субъективного в объективное, и называется такой спонтанный поток энергии в ресурсе Имидж обаянием. Со стороны кажется, что человек “источает чары” или просто, что он очень красив. Так выглядит прокачанный ресурс имиджа. Ресурс любви при этом может быть не прокачан, но непременно должен быть нормально подключен.

Волевое сознательное движение из объективного поля в субъективного в ресурсе Имидж начинается со взгляда на себя со стороны, глазами объективного наблюдателя, непредвзятого как справедливый судья. Оценки других людей тоже можно иметь в виду, не путая объективные оценки и негативное отношение. Второе надо отбрасывать в сторону.

Далее взгляд объективного наблюдателя должен встретиться в субъективном поле с любовью к себе. Это похоже на то, как если бы любящий родитель привел своего ребенка, чтобы оценить его способности, и объективные, беспристрастные эксперты дали бы ему оценки по средней шкале: тут хорошо, тут плохо, здесь отстает, тут почти норма. Получив эти холодные оценки родитель с теплотой, любовью, вниманием и тактом стал бы заниматься развитием своего малыша. Плохая оценка не только не уменьшила бы любовь хорошего родителя, наоборот, внимания стало бы больше, и такта, и понимания.

Взгляд объективного наблюдателя – это всего лишь информация, а работать с имиджем должен тот самый любящий внутренний родитель, причем делать это он должен с большой симпатией, пристрастной, субъективной. Это и есть “из объективного в субъективное”. Пристрастная симпатия родителя ни в коем случае не должна отвергать оценки объективного наблюдателя. Это как если бы вы любили свою собаку, а ветеринар сказал бы, что ее шерсть выглядит ужасно. Симпатия к собаке не уменьшилась бы, антипатии не появилось бы, вы точно так же обожали бы своего пса, но давали бы ему витамины, поменяли бы ему шампуни и больше внимания уделяли уходу за ним.

Обратите внимание, насколько люди мало любят себя, если пример с собакой является иллюстрацией человеческого самоуважения.

Если вам хватит любви к себе, чтобы принять все оценки своего объективного наблюдателя и с удовольствием начать заниматься собой, ресурс Имидж начнет прокачиваться. Только любя свою конституцию можно ее правильно декорировать. Только испытывая к своему телу и лицу любовь, интересно заниматься имиджем, что статикой, что кинетикой.

То есть прокачка имиджа идет, когда вам удается смотреть на себя как на Другого, любя при этом как себя.

Прокачка ресурса любви идет в обратном направлении: за счет волевого, сознательного движения из субъективного поля в объективное.

Буквально это значит: любить Другого как себя, видя в нем Другого.

Еще Фрейд описывал происхождение чувства любви как направление потока либидо, изначально нарциссического, замкнутого на защите Я, к другому человеку. Другой в этом случае воспринимается вторым Я, таким же ценным, таким же важным, как собственное Я. Нормальная человеческая любовь – это преодоление эгоцентризма, а в тех случаях, когда в силу фрустрации поток либидо отворачивается от внешнего мира и снова возвращается к нарциссизму, возникают неврозы и даже психозы.

Прокачка ресурса любви начинается с того, что человек хочет отдать свою энергию другому субъекту. Он берет часть любви к себе и направляет к Другому. До тех пор, пока другой воспринимается как объект, как свой ресурс, любовь не прокачивается.

Большинство людей, влюбляясь, попадают в слияние, поскольку не могут увидеть субъектности другого, другой для них как вещь, как пища, которую хочется присвоить, поглотить, иметь в своем распоряжении, использовать. Желание ухватить, получить, взять может быть страстным и даже маниакальным, однако эта страсть не только не подключает ресурс любви, ресурс любви оказывается фрустрированным, при этом в нем развивается аддикция.

Подключается ресурс любви, когда поток из субъективного поля, “любовь к себе” направляется в объективное поле, где другой – отдельный субъект, а не часть внутреннего мира влюбленного. Большинство влюбленных воспринимают любимого как часть своего субъективного поля, а для прокачки ресурса любви поток должен направиться в объективное поле, где другие люди имеют такую же ценность как ты, они такие же субъекты, так же свободны. И сделав круг (точнее описав восьмерку) поток спонтанно возвращается из объективного поля в субъективное, и этот спонтанный поток в ресурсе любви называется эмпатией. Эмпатия позволяет чувствовать и понимать других людей как себя и даже лучше, поскольку многие люди себя не понимают из-за плохой рефлексии.

Спонтанный поток в ресурсе Имидж называется обаянием, а поток в ресурсе Любовь – эмпатией. Если один из этих парных ресурсов прокачан хорошо, а второй хуже, у человека может быть хорошее обаяние, но не очень хорошая эмпатия, или наоборот, хорошая эмпатия, но не очень хорошее обаяние, однако не бывает так, чтобы у человека было обаяние при полном отсутствии эмпатии или эмпатия при полном отсутствии обаяния.

Два этих потока связаны, один переходит в другой, хотя между ними есть существенная разница.

Все остальные ресурсы из 12 устроены так же, все 6 пар ресурсов.

Но мы пока будем пробовать решать задачи про ресурсы Имидж-Любовь, как делали и до этого.

У кого-то получается, друзья, внутренне отделить объективное от субъективного поля?

А увидеть прокачку ресурсов как процесс направления энергии (внимания и усилий) на определенные дела выходит?

Сознательно мы можем работать только с определенными психологическими механизмами, а для этого нам нужно выделить их из хаоса ощущений.