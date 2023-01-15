Украинский омбудсмен заявил о предложении Турция стать гумкоридором Украины и России
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Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и Россией, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
В эфире телемарафона «Единые новости» он рассказал, что Турция хочет посредником между Украиной и Россией. Согласно идее, гражданские лица или раненные военнослужащие могли бы сначала возвращаться из РФ в Турцию, а после этого они бы возвращались на территорию Украины, передает РИА «Новости».
Лубинец отметил, что на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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