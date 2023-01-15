Названы любимые россиянами марки бытовой техники для своих домов

По мнению российских пользователей, смартфон Xiaomi 12X был выбран лучшим Android-флагманом 2022 года. По мнению российских потребителей, об этом говорится в отчете “М.Видео-Эльдорадо” с результатами народного голосования по топовым брендам бытовой техники. В нем приняли участие около 20000 человек.

В топ лучших Android-флагманов также попали Poco F4 GT, Realme GT Neo 3T. Россияне определили модели Xiaomi Redmi Note 11S и Realme 10 в категории смартфонов ценой ниже 30 000 рублей. В топ-3 смарт-часов среди других аксессуаров для смартфонов вошли Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5 и Huawei Watch GT 3 Pro.

В категории “ноутбуки” в шорт-лист победителей вошли игровые модели начального уровня Thunderobot 911 Air D и ультрабуки Honor MagicBook 16, а также ноутбук классической формы ASUS Vivobook m513UA-L1553W. В общем голосовании за лучшие бренды бытовой техники и электроники победили Haier, Xiaomi и realme.