 

Названы любимые россиянами марки бытовой техники для своих домов

15.01.2023, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По мнению российских пользователей, смартфон Xiaomi 12X был выбран лучшим Android-флагманом 2022 года. По мнению российских потребителей, об этом говорится в отчете “М.Видео-Эльдорадо” с результатами народного голосования по топовым брендам бытовой техники. В нем приняли участие около 20000 человек.

В топ лучших Android-флагманов также попали Poco F4 GT, Realme GT Neo 3T. Россияне определили модели Xiaomi Redmi Note 11S и Realme 10 в категории смартфонов ценой ниже 30 000 рублей. В топ-3 смарт-часов среди других аксессуаров для смартфонов вошли Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5 и Huawei Watch GT 3 Pro.

В категории “ноутбуки” в шорт-лист победителей вошли игровые модели начального уровня Thunderobot 911 Air D и ультрабуки Honor MagicBook 16, а также ноутбук классической формы ASUS Vivobook m513UA-L1553W. В общем голосовании за лучшие бренды бытовой техники и электроники победили Haier, Xiaomi и realme.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.21 / Пентагон подарил Аркадию Бабченко на 23 февраля два часа катания на танке «Абрамс»

04.01.22 / Google удалил рекламу

25.01.21 / Совет по правам человека реорганизуют в Совет по правам президента

22.05.21 / Предпочтения партнеров зависят от возраста: новые исследования ученых

15.04.22 / Политолог раскрыл цели Лукашенко в переговорах России и Украины

01.02.22 / Проникновение пришельца на испанскую военную базу Пени в 1971 году

26.07.22 / Португалия заявила, что не готова к кризису из-за предложений ЕК по газу

11.12.21 / Мнение: Неверный вопрос (2)

28.03.22 / Мнение: Неточные аналогии

25.05.21 / Washington Post: Белорусский диктатор должен дорого заплатить за захват самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика