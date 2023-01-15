Петербургский разработчик показал первый трейлер игр “Василиса” и “Баба Яга

Ася Юрина из Санкт-Петербурга и Люба Нурмухамедова, разработчики инди-студии Baba Yaga Games Baba Yaga Games, выпустили первый трейлер к своей игре “Василиса и Баба Яга”. Ссылку на трейлер можно найти на их аккаунте в Twitter.

“Василиса” и “Баба Яга” – это двухмерное приключение, основанное на русской народной сказке о Василисе Прекрасной. Разработчики описывают свой проект как “страшную сказку о путешествии в запретные леса за магическими силами.

“Мы медленно работали над проектом в течение последних пяти лет. Мы чувствуем, что готовы его завершить”, – поделились Ася и Люба в блоге, где были опубликованы трейлеры “Бабы Яги” и “Василисы”. Разработчики не уточнили, когда они выпустят игру.

Baba Yaga Games была основана в 2016 году как независимая студия для разработки. Первые два продукта студии были выпущены всего за семь лет: “Опять весна”, детское приложение для обучения, и “Одноглазый Кутх”, космическое приключение, основанное на сказках народов Крайнего Севера. Одноглазый Кутх” можно скачать на ПК, Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch.