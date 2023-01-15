 

СМИ: Индия будет продавать российскую рафинированную нефть в Европу

15.01.2023, 18:30, Разное
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Bloomberg сообщает, что Индия будет закупать российскую нефть и перерабатывать ее перед отправкой в Европу для производства дизельного топлива.

По данным агентства, РФ была крупнейшим поставщиком топлива в Европу до начала операции на Украине. По мнению авторов статьи, санкции против РФ приведут к существенному изменению маршрутов мировых потоков топлива. Это будет облегчено появлением новых российских покупателей.

В статье говорится, что поставки в ЕС из Индии и США растут уже сейчас, поскольку эти страны производят больше, чем потребляют. Это позволяет им экспортировать излишки в ЕС. Агентство утверждает, что Индия в настоящее время является крупнейшим покупателем российской нефти по сниженным ценам с момента создания СВО.

Bloomberg заявил, что значительный рост потока дизельного топлива в Индии практически гарантирует, что российская нефть будет закупаться в Индии, а затем перерабатываться в дизельное топливо перед возвращением в Европу. По мнению авторов, санкции не смогли остановить импорт российских нефтепродуктов в Европу.


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