СМИ: Индия будет продавать российскую рафинированную нефть в Европу

Bloomberg сообщает, что Индия будет закупать российскую нефть и перерабатывать ее перед отправкой в Европу для производства дизельного топлива.

По данным агентства, РФ была крупнейшим поставщиком топлива в Европу до начала операции на Украине. По мнению авторов статьи, санкции против РФ приведут к существенному изменению маршрутов мировых потоков топлива. Это будет облегчено появлением новых российских покупателей.

В статье говорится, что поставки в ЕС из Индии и США растут уже сейчас, поскольку эти страны производят больше, чем потребляют. Это позволяет им экспортировать излишки в ЕС. Агентство утверждает, что Индия в настоящее время является крупнейшим покупателем российской нефти по сниженным ценам с момента создания СВО.

Bloomberg заявил, что значительный рост потока дизельного топлива в Индии практически гарантирует, что российская нефть будет закупаться в Индии, а затем перерабатываться в дизельное топливо перед возвращением в Европу. По мнению авторов, санкции не смогли остановить импорт российских нефтепродуктов в Европу.