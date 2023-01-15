 

“Умер в реанимации”: последние дни жизни Кикабидзе прошли в муках

15.01.2023, 17:35, Разное
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Кончина знаменитого артиста и общественного деятеля ранила поколение советских людей, которые с замиранием сердца смотрели “Мимино” и танцевали под “Чито гврито”. Как умер Вахтанг Кикабдзе и что пережил в последние дни, стало известно журналистам.

О предсмертном самочувствии усопшего поведала его близкая подруга Нана Келаптришвили. По ее словам, много лет артист проходил заместительную почечную терапию — диализ. Медики очищали его кровь от избытка воды, растворенных веществ и токсинов, поскольку организм певца уже не справлялся с этой задаче самостоятельно.

Последние десять лет Вахтанг Кикабидзе мучился из-за больных почек, и в 2023 году все-таки сдался в борьбе за жизнь. “Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации”, — поделилась убитая горем женщина.

Нана объяснила, что заместительная почечная терапия поддерживала состояние пожилой звезды, без нее певец просто не мог. Выступая с концертами на публике, артист подпитывался энергией жизни, но о диализе не мог забыть. Процедуры были частыми, чередовались. Перерыв между ними был не более суток.

Умер Вахтанг Кикабидзе, выполнив на Земле ценную миссию. Он приобщил общество к искусству, добиваясь мира во всем мире.


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