В подмосковном лесу возвели оборонительные укрепления для чиновников

На западе Московской области закончились строительные работы по возведению специальных оборонительных сооружений для государственных служащих. Соответствующие фотографии появились в сети.

На площадке имеются множество окопов, блиндажей и других укрытий, воронки от снарядов, руины различных строений. Относительно их подобраны 119 точек съёмки. Объект обслуживает 48 человек.

Представитель генподрядчика – американской строительной компании BuildР – отметил, что удалось полностью удовлетворить требования заказчика. Каждый попавший сюда может почувствовать себя «как на фронте».

– Заказчик попросил построить ребятам, которые всей душой хотят повоевать, но на фронт поехать не имеют права, сделать от души место, где можно будет выплеснуть энергию, получить эмоции и адреналин военных действий. Думаю, нам удалось воплотить их желания, – рассказали в компании.

На КПП написано, что вход на полигон разрешён только «для государственных служащих и иных лиц, имеющих специальный пропуск». Однако ни один из депутатов, к которым обращались журналисты, не смог ничего рассказать про это место. Уже через неделю на страницах в Instagram* целого ряда слуг народа начали появляться фотографии якобы с фронта, где подчёркивалась их близость к простым людям.

* запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

—