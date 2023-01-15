 

В подмосковном лесу возвели оборонительные укрепления для чиновников

15.01.2023, 17:33, Разное
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На западе Московской области закончились строительные работы по возведению специальных оборонительных сооружений для государственных служащих. Соответствующие фотографии появились в сети.

Война в УкраинеНа площадке имеются множество окопов, блиндажей и других укрытий, воронки от снарядов, руины различных строений. Относительно их подобраны 119 точек съёмки. Объект обслуживает 48 человек.

Представитель генподрядчика – американской строительной компании BuildР – отметил, что удалось полностью удовлетворить требования заказчика. Каждый попавший сюда может почувствовать себя «как на фронте».

– Заказчик попросил построить ребятам, которые всей душой хотят повоевать, но на фронт поехать не имеют права, сделать от души место, где можно будет выплеснуть энергию, получить эмоции и адреналин военных действий. Думаю, нам удалось воплотить их желания, – рассказали в компании.

На КПП написано, что вход на полигон разрешён только «для государственных служащих и иных лиц, имеющих специальный пропуск». Однако ни один из депутатов, к которым обращались журналисты, не смог ничего рассказать про это место. Уже через неделю на страницах в Instagram* целого ряда слуг народа начали появляться фотографии якобы с фронта, где подчёркивалась их близость к простым людям.

* запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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