 

Кадыров: Чеченские бойцы стараются делать упор на мобильности в зоне СВО

15.01.2023, 17:10, Новости дня
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Бойцы чеченских подразделений стараются делать основной упор на мобильности в зоне проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Чечня старается делать основной упор на мобильности своих подразделений. По его словам, это позволяет им быстро выдвигаться в зону ответственности и максимально оперативно достигать поставленных целей. «Поэтому нашим бойцам нет равных в точечных операциях против натовских и бандеровских бандформирований», – добавил он.

Глава Чечни отметил, что для украинских диверсионно-разведывательных групп нет ничего страшнее, чем «нарваться на чеченских военнослужащих», по словам главы региона, это подтверждают и многочисленные свидетельства пленных разведчиков.

«Для воина нет ничего приятнее, чем признание противником его превосходства. В этом смысле наши бойцы уже устали от комплиментов со стороны натовских инструкторов и равноранговых представителей ВСУ», – сказал он.

Ранее Кадыров заявил, что с начала спецоперации в Украине в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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