 

При взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области погибли три человека

15.01.2023, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три человека погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил представитель экстренных служб.

Он рассказал РИА «Новости», что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе. По его словам, трое погибли, еще 13 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.

Другой источник агентства утверждает, что никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.

Накануне на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / Apple напомнил о своей дорогой салфетке, опубликовав инструкцию по уходу за ней

23.02.22 / ЛНР и ДНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения

20.02.21 / Спаниель Макс первым из питомцев получил «орден Британии для животных»

15.04.21 / Современный человек склонен больше доверять компьютерам, чем другим людям

10.09.20 / Maserati вскоре представит новый логотип и суперкар MC20

28.02.22 / Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли

15.04.21 / В посольстве США рассказали о разговоре с послом в МИД России

24.07.21 / В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины

16.06.22 / Пранкеры Вован и Лексус обсудили с экспертами на ПМЭФ независимость России в цифровой среде

19.11.21 / Администратора дома престарелых в Днепре, где погибли пять человек, арестовали. В деле трое подозреваемых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика