При взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области погибли три человека

Три человека погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил представитель экстренных служб.

Он рассказал РИА «Новости», что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе. По его словам, трое погибли, еще 13 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.

Другой источник агентства утверждает, что никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщил, что информации о пострадавших нет.

Накануне на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.

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