При столкновении «Газели» и легковушки три человека погибли
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В результате столкновения грузовой «Газели» и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль Chery Tiggo, передает РИА «Новости».
Башкирские спасатели сообщили, что в результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе три человека погибли (из них один ребенок). Отмечается, что разлива топлива нет, организовано реверсивное движение.
В ГИБДД рассказали, что от удара «Газель» отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo в припаркованный лесовоз «Volvo». Погибшему мальчику было 12 лет.
Ранее в ДТП с маршрутным автобусом и грузовиком «КамАЗ» под Армавиром в Краснодарском крае погиб человек.
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