 

При столкновении «Газели» и легковушки три человека погибли

15.01.2023, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате столкновения грузовой «Газели» и автомобиля Chery Tiggo в Башкирии три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, авария произошла в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль Chery Tiggo, передает РИА «Новости».

Башкирские спасатели сообщили, что в результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе три человека погибли (из них один ребенок). Отмечается, что разлива топлива нет, организовано реверсивное движение.

В ГИБДД рассказали, что от удара «Газель» отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo в припаркованный лесовоз «Volvo». Погибшему мальчику было 12 лет.

Ранее в ДТП с маршрутным автобусом и грузовиком «КамАЗ» под Армавиром в Краснодарском крае погиб человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Генерал МВД: Сотрудник ГИБДД имеет право даже спеть нарушителю

24.06.21 / В РФ создан уникальный композит для дисплеев

28.11.21 / На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию

03.02.22 / Шойгу прибыл в Минск

05.11.22 / Помощник главы Пентагона Плам сообщил о находящихся «в пути» на Украину ЗРК NASAMS

09.02.21 / Литва не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее одобрит ЕС – премьер страны

05.04.22 / ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола в российском обществе из-за спецоперации на Украине

01.05.22 / Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье

14.09.21 / Le Monde – преступников в тюрьму, иностранцев в самолёт — Ле Пен поделилась идеями, с которыми пойдёт на выборы президента

07.08.21 / В США скоро предложат новые стандарты экономии топлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика