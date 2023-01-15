 

В сети появились первые подробности о флагмане Xiaomi 14

15.01.2023, 17:05, Разное
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Флагманский смартфон Xiaomi 14s будет поддерживать зарядные устройства мощностью не менее 90 Вт. Об этом пишет NotebookCheck, ссылаясь на инсайдера из Weibos Digital Chat Station.

Digital Chat Station выяснил, что Xiaomi сертифицировала свое зарядное устройство MDY-14EC в Китае. Это обозначение обычно применяется ко всем зарядным устройствам для флагманов Xiaomi. Этот номер используется для идентификации модели телефона. Блок питания MDY-12Ex был включен в комплект Xiaomi 12. Позже это же устройство было приложено к Xiaomi 13.

Digital Chat Station также сообщила, что MDY-14EC сможет получать 20В/4,5А. Таким образом, выходная мощность нового зарядного устройства составит 90 Вт. Для сравнения, Xiaomi 12 и 13 имели источник питания мощностью 67 Вт. Ожидается, что Xiaomi 14 будет выпущен и поступит в продажу к концу 2023 года. В настоящее время флагманами Xiaomi являются модели 13 Pro, 13 Ultra и 13 Pro.


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