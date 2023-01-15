 

LG продала тысячи телевизоров, которые были дефектными на заводе, включая десятки и тысячи телевизоров от LG

15.01.2023, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания LG объявила об отзыве 52 000 своих 86-дюймовых телевизоров из-за дефекта в стойке. Это может привести к случайному опрокидыванию. По данным CNET, компания отзывает 52 000 86-дюймовых телевизоров.

Отзыв коснулся таких моделей, как 86UQ8000AUB и 86UQ7070ZUD. Серийные номера пострадавших устройств начинаются с 202RM. Серийный номер неисправного устройства можно узнать, осмотрев наклейку на задней панели или нажав кнопку Mute на пульте дистанционного управления три раза. Вышеупомянутые модели стоят более 1000 долларов.

Телевизоры недостаточно устойчивы на подставке. Телевизоры весят более 45 кг и могут быть опасны, если упадут кому-то на голову. Получив 22 жалобы, компания LG решила, что устройства следует отозвать. Телевизоры упали в 12 случаях, но никто не пострадал.
CNET сообщает, что LG решила отозвать только те устройства, которые продаются в Америке, Канаде и Мексике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Разочарование – Личное мнение

28.05.22 / В США получили фермент, способный быстро расщеплять пластиковые отходы

08.07.20 / Актриса Таисия Вилкова впервые стала мамой

10.12.21 / Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам

29.12.21 / Мнение: ЦРУ против Спутника

27.05.21 / «Наши самолёты будут летать в мезосфере»: Лукашенко ответил на западные санкции

11.08.20 / ЛГБТ: Московский «Ашан» оштрафовали за продажу радужной форели

11.01.22 / Мнение: Использовать “бородачей” против других “бородачей”

27.05.22 / Мнение: Разложение Евросоюза

30.11.21 / Леонид Агутин рассказал новые подробности о здоровье Градского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика