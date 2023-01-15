LG продала тысячи телевизоров, которые были дефектными на заводе, включая десятки и тысячи телевизоров от LG

Компания LG объявила об отзыве 52 000 своих 86-дюймовых телевизоров из-за дефекта в стойке. Это может привести к случайному опрокидыванию. По данным CNET, компания отзывает 52 000 86-дюймовых телевизоров.

Отзыв коснулся таких моделей, как 86UQ8000AUB и 86UQ7070ZUD. Серийные номера пострадавших устройств начинаются с 202RM. Серийный номер неисправного устройства можно узнать, осмотрев наклейку на задней панели или нажав кнопку Mute на пульте дистанционного управления три раза. Вышеупомянутые модели стоят более 1000 долларов.

Телевизоры недостаточно устойчивы на подставке. Телевизоры весят более 45 кг и могут быть опасны, если упадут кому-то на голову. Получив 22 жалобы, компания LG решила, что устройства следует отозвать. Телевизоры упали в 12 случаях, но никто не пострадал.

CNET сообщает, что LG решила отозвать только те устройства, которые продаются в Америке, Канаде и Мексике.