Итальянская компания по добыче нефти и природного газа нашла новую территорию

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила об открытии нового месторождения газа у берегов Египта в восточной части Средиземного моря.

В воскресном заявлении Eni объявила о крупном открытии на разведочном месторождении Наргис-1, расположенном на шельфовой концессии Наргис в восточной части Средиземного моря на шельфе Египта. Eni утверждает, что существующие мощности компании могут помочь в разработке этого участка.

Недавно Египет увеличил производство голубого топлива и с 2018 года отказывается от импорта газа. Каир неоднократно высказывался о своем желании стать региональным энергетическим центром. Первое официальное соглашение было подписано странами Восточного Средиземноморья о создании регионального газового форума в январе 2020 года.

В 2015 году компания Eni обнаружила крупнейшее нефтяное месторождение в Египте – Zohr на шельфе Египта. Месторождение занимает площадь 231 км2 и имеет потенциальные запасы 850 миллионов кубометров. Для разработки месторождения Шорук в рамках концессионного соглашения Шорук требуются партнеры. Роснефти принадлежит 30%, британской BP – 10% и эмиратской Mubadala Oil – 10%. МЭОК, дочерняя компания Eni, владеет 50%.