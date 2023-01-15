Турция пригрозила, что может провести военную операцию в Сирии в любой момент

По словам советника президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не хочет ущемлять интересы Сирии и сирийского народа, но при этом она готова провести военную операцию по подавлению курдских формирований на сирийской территории в любой момент. Однако, как напоминает Le Figaro, сейчас между Турцией и Сирией идёт переговорный процесс.



AP

Наземная военная операция в Сирии может начаться в любой момент, заявил близкий советник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. И зависеть решение о начале такой операции будет от уровня получаемых угроз, приводит его слова Le Figaro.

«Мы продолжаем поддерживать политический процесс», — заверил политик, имея в виду попытку мирного урегулирования ситуации, которая началась с переговоров в конце декабря, когда министры обороны Турции и Сирии встречались в Москве. Также Турция говорит о том, что министры обороны могут встретиться ещё раз, прежде чем произойдёт намеченная на середину февраля встреча министров иностранных дел.

«Мы хотим безопасности на наших границах. Мы никогда не пытаемся ущемлять интересы сирийского государства или сирийских граждан», — приводит издание слова Ибрагима Калына. Однако, по его заявлению, гарантии безопасности, которые обещали РФ и Соединённые Штаты после последнего обострения ситуации 2019 года, не были выполнены и курдские формирования не были отведены на 30 км от границы.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявил, что прежде, чем произойдёт какое-либо сближение с Турцией, сначала должна «закончиться оккупация» Турцией северной части Сирии, пишет Le Figaro.