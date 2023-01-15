 

Какой творог выбрать и с чем употреблять, чтобы все вещества усвоились

15.01.2023, 16:30, Разное
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Творог – продукт уникальный. Идеальный источник белка, кальция и магния. Только вот большинство из нас употребляют этот продукт неправильно. Для полного усвоения кальция творог обязательно нужно сочетать с жирами. Существует целый список предпочтительных продуктов, которые “дружат” с творогом.

Какой выбрать

Чтобы творог приносил максимальную пользу здоровью и полностью усваивался, необходимо не только сочетать его с правильными продуктами, но и выбирать правильные сорта. Например, не приветствуется выбор жирного творога, потому что, помимо кальция, в нем содержится большое количество насыщенных жирных кислот, что противопоказано людям с повышенным уровнем холестерина и атеросклерозом. Творог с низкой жирностью – тоже не лучший выбор. Он почти полностью лишен жиров, а значит, и витамина Д, который способствует усвоению кальция. Идеальным выбором специалисты называют творог полужирных сортов, без вкусовых добавок и промышленных наполнителей, которые серьезно меняют и вкус продукта, и его качество. Если вы любите кисломолочные продукты “с чем-нибудь”, лучше купить все ингредиенты самостоятельно.

Творог и мед

Сладкоежки оценят кисломолочные продукты с медом. В этих двух ингредиентах содержится полный набор необходимых аминокислот и витаминов. На чашку творога достаточно будет чайной ложки меда. Не забывайте о его аллергенности и высоком гликемическим индексе.

Творог с ягодами

Чаще всего творог готовят на завтрак. И нет завтрака более нарядного, питательного и легкого, чем творог с ягодами и сливками. Особенно рады этому дети, которые в принципе к творогу относятся весьма скептически, и родителям приходится прилагать немало усилий и хитрости для того, чтобы накормить чадо. Добавляя в творог ароматную клубнику, чернику, голубику или малину, вы убьете двух зайцев: вкусно и полезно. Приправьте нежирным йогуртом или сливками. Творог обеспечит организм медленными углеводами, белком и кальцием, а ягоды – витаминами и минералами. Взрослые могут добавлять по вкусу свои любимые ингредиенты. Не забудьте бросить щепотку льняного семени, ягод годжи или семян чиа.

Творог с овощами

Кисломолочная продукция отлично комбинируется с овощами, правда, на нашей кухне такое сочетание не очень популярно. Если вы любите творог и готовы к экспериментам, то попробуйте сделать белый салат с добавлением томатов, болгарского перца, капусты, огурца и сельдерея.

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Немного соли и перца, любимой зелени. Можно заправить салат оливковым маслом. Комбинируя специи и зелень, можно почти ежедневно готовить новое творожное блюдо. Это избавит от рутины.

Творог и орехи

Еще одно вкусное сочетание, которое поможет организму усвоить максимальное количество кальция из творога. Отлично подойдут грецкие орехи, кешью и миндаль, только любой орех нужно слегка раздробить, измельчить, чтобы равномерно смешать с творогом и не поранить десны. Для усиления вкуса можно плеснуть чайную ложку жидкого меда. Но в этом сочетании таится серьезная опасность. Помните, что и орехи, и мед – сильнейшие аллергены. Прежде чем угощать гостей, спросите, можно ли им такие продукты. Наполнителем не увлекайтесь. Орехи – продукт высокой жирности.

Творог со сметаной

Помните, как в детстве бабушка угощала нас творогом, смешанным со сметаной и сахаром? Согласитесь, вкуснее угощения не существовало. К сегодняшнему дню, по сути, ничего не изменилось. Творог так же вкусен и полезен, с добавлением сметаны – нежен и питателен. Вот только от промышленного сахара нужно отказаться раз и навсегда. Творог и сметана очень хорошо сочетаются по вкусовым качествам, только сметану, как и творог, лучше выбирать средней жирности.

Также творог можно смешивать с нежирными сливками.


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