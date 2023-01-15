Программируем подсознание на счастье: примеры мощных аффирмаций на каждый день для уверенности в себе

Термин “аффирмация” происходит от латинского слова affirmatio, означающего “утверждение”, “подтверждение”. В популярной психологии под аффирмацией понимается утверждение, носящее позитивный характер. Это короткая фраза, применяемая для самовнушения и призванная создать положительный психологический настрой.

Метод самовнушения получил развитие в начале XX в. в рамках концепций о самопомощи. Термин “аффирмация” присущ как научной, так и эзотерической литературе. Успешность его применения связана с грамотным подходом и уровнем самооценки. Кристиана Астефаноайя, автор сайта Andreea Raicu, предлагает в 2023 году запрограммировать подсознание на счастье и финансовое благополучие с помощью каждодневных мощных аффирмаций, дающих уверенность в себе.

Привлечение счастья, любви и процветания

Начало нового года – это весьма подходяще время для того, чтобы собраться с мыслями, обдумать свое существование, вспомнив о самых важных вещах, а также сосредоточиться на новых целях и задачах.

По мнению Кристианы Астефаноайи, в этом могут помочь аффирмации, являющиеся полезным инструментом для укрепления уверенности в себе и мотивации, а также для привлечения в свою жизнь счастья, любви и процветания.

Вот какие утверждения на каждый день Кристина предлагает в качестве наиболее эффективных.

Мощные аффирмации на 2023 год

Среди них называются следующие:

“Каждый день – это возможность для новых начинаний”. “Небольшие шаги ведут к большим изменениям”. “Я сосредотачиваюсь на том, что для меня наиболее важно”. “Я делаю то, что правильно для меня. Это нормально, если некоторые люди не согласны с моим выбором или не поддерживают его”. “Я принимаю тот факт, что я не могу контролировать других. Я позволяю им делать свой собственный выбор”. “Я могу рассчитывать на поддержку близких”. “Моя ценность не основана на стандартах и мнениях других”. “Я даю установку на собственное благополучие, а не на контроль или наказание других”. “Я ограничиваю свое общение с людьми, которые плохо относятся ко мне”. “Я могу преодолевать препятствия, быть настойчивым и добиваться успеха”. “Я умею справляться с состоянием неопределенности”. “Я наблюдаю за своими эмоциями и тем самым познаю себя”. “Мое прошлое не тянет меня назад”. “Я замечаю, что идет хорошо в моей жизни, и я благодарен за то, что у меня есть, и за то, кто я есть”. “Я не ожидаю совершенства от себя или от кого-то еще. Я принимаю тот факт, что мы все совершаем ошибки”. “Я отношусь к себе с добротой и любовью”. “Забота о себе не эгоистична”. “Я не могу контролировать все, что со мной происходит, но я могу контролировать свои реакции”. “Мои чувства и потребности естественны. Мне не нужно их оправдывать. “Я предпочитаю думать позитивно”. “Мое психическое здоровье является приоритетом”. “Я горжусь тем, как далеко я продвинулся”. “Я никогда не сдаюсь”.

Повторение этих утверждений и следование им помогает нам стать лучшей версией себя.

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Повторение в уме или запись в дневник

Когда мы повторяем аффирмации, мы тем самым программируем свое подсознание. Их можно произносить в уме в течение всего дня или один раз утром вслух, стоя перед зеркалом.

Главное, чтобы они были усвоены вами и их смысл запечатлелся в вашей памяти. Еще лучше дополнительно записывать позитивные утверждения в дневник.

Все вместе поможет вам регулировать свое поведение в соответствии с поставленными целями и тем самым увеличивать шансы на достижение последних. Начинать нужно с повторения двух-четырех аффирмаций, постепенно увеличивая их число.