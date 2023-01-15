Мнение: Внезапная революция в мире компьютерных игр

Летом мы с вами гадали, каким будет следующий шаг человечества к киберпанку (ссылка) — ну, после разносчиков еды, вейпов и убер-такси. Некоторые читатели упомянули нейросети и, кажется, угадали. Эта технология развивается с такой скоростью, что даже несколько меня пугает.

Только что нейросети ворвались в мир компьютерных игр, одним рывком сделав самые современные из них безнадёжно устаревшими.

В сентябре я рассказывал про симулятор феодальной романтики, Маунт энд Блейд (ссылка). Свежая новость: некий энтузиаст прикрутил к игре нейросеть, и теперь с компьютерными болванчиками из игры, — случайными крестьянами из деревень, например, — можно вести осмысленный диалог (ссылка). Речь идёт про нейросеть ЧатЖПТ, которая появилась совсем недавно, поразив публику своей способностью думать (ссылка).

Понятно, что всё это на примитивном любительском уровне, без полной привязки к движку игры, только как концепция. Усиленный чат-ботом крестьянин может с вами поболтать, но не может дать вам квест, продать вам еду или вступить добровольцем в ваш отряд. Однако концепция явно работоспособна, так что мы можем смело рассчитывать, что уже скоро компьютерные персонажи в играх будут действовать достаточно умно: как героиня Аны де Армас в продолжении «Бегущего по лезвию» (видео).

Я бы немного помечтал, расписав это светлое будущее подробнее, но не хочу, так как ещё один прорыв в компьютерных играх мы можем наблюдать прямо сейчас. Другой энтузиаст скормил чат-боту данные о вселенной Элдер Скроллс, так что теперь чат-бот может провести вам полноценную ролевую сессию, получая от вас текстовые команды, и рассказывая, как меняется мир вокруг. Вот пример начала типичной игры. Не удивляйтесь несколько корявым ответам робота — я пишу боту на русском, но отвечает он только на английском. Перед тем, как сделать скриншоты своей беседы с кибермастером, я включил в браузере автоматический перевод.











Именно об этом компьютерные игроки мечтали с 1975 года, когда Уильям Краудер написал первую текстовую игру этого жанра, «Колоссал Кейв Адвенчур». Выглядела она примерно как на этих скриншотах, однако вместо нейросети с той стороны монитора сидел примитивный скрипт, так что игроки не столько сражались с монстрами, сколько пытались угадать, ход мысли разработчика. «Выбить дверь? Нет. Взломать замок? Нет. Поджечь дверь? Нет. Посмотрим-ка в подсказки… Ах, надо было найти ключ под ковриком!». Для меня такие условности всегда были мучением — я хотел видеть мир здравого смысла, в котором можно, например, выбить окно, чтобы спокойно залезть в избушку с запертой входной дверью.

Что же, теперь у нас такой мир есть. Предлагаю попробовать, вот ссылка. Если играть долго, робот предложит зарегистрироваться — это бесплатно.

Как конкретно будут выглядеть компьютерные игры через несколько лет, когда технологию доведут до ума, мне пока что представить сложно. Однако уже понятно, что предсказания Виктора Мараховского сбываются. Населённые умными роботами искусственные миры скоро будут настолько хороши, что многие из нас захотят переселиться в виртуальную реальность на ПМЖ.