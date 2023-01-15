В Москве эвакуировали кинотеатр «Иллюзион» из-за угрозы взрыва

Посетителей и работников эвакуируют из кинотеатра «Иллюзион» в центре Москвы из-за угрозы взрыва, сообщили в экстренных службах.

Сейчас здание проверяют на наличие взрывных устройств, его осмотрят кинологи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из московского торгово-развлекательного центра «Хорошо!» эвакуировали около 700 человек, неизвестный сообщил о «минировании» ТРЦ.

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