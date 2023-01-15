 

Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

15.01.2023, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.

В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости».

В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Байден счел нефтяные компании США слишком чувствительными

11.04.21 / Рекордные заморозки грозят катастрофой французским виноделам

04.09.20 / Military – ВВС США собираются пересадить американского президента на «сверхзвук»

19.07.21 / Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

24.11.21 / Зеленский идет дорогой Путина, пытаясь душить демократию. Эту ошибку делали все украинские президенты и проигрывали – Белковский

29.03.21 / “Мечты сбываются!”. Каминская презентовала клип на сольный трек и устроила презентацию на крыше небоскреба

31.08.21 / Каждой десятой жертвой киберпреступников в РФ стал пенсионер

12.09.21 / Песков рассказал о сохранении дружбы россиян и украинцев

11.07.20 / В Мариуполе Mercedes сбил двух патрульных – полиция

02.12.21 / “Мы видели этот сценарий в 2014 году”. Блинкен заявил о масштабном всплеске антиукраинской пропаганды в социальных сетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика