 

Компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта

15.01.2023, 15:45, Новости дня
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Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта.

Eni объявила об открытии нового газового месторождения в разведочной скважине, расположенной на шельфе Египта в восточном Средиземном море, которое можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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