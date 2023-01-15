Компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта
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Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта.
Eni объявила об открытии нового газового месторождения в разведочной скважине, расположенной на шельфе Египта в восточном Средиземном море, которое можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.
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