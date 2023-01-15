 

Эксперт рассказал о правилах безопасности Wi-Fi для защиты от взлома дома

15.01.2023, 15:40, Разное
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Можно изменить пароль маршрутизатора и выбрать лучший протокол шифрования данных для защиты сети Wi-Fi. Как пишет Sputnik, так считает Александр Вураско (эксперт направления по специальным услугам компании Restelecom-Solar).

“Я настоятельно рекомендую всем, кто приобретает роутер, сменить пароль на что-то уникальное и отличное от того, который используется в других местах”, – Вураско также рекомендовал использовать шифрование WPA2 для защиты беспроводных сетей. Эксперт отмечает, что хакеры могут получить доступ к Wi-Fi для перехвата трафика и даже личной переписки. Вураско заявил, что определить, был ли взломан Wi-Fi, сложно, потому что часто нет никаких видимых признаков для легального пользователя.

Проблема с беспроводными сетями заключается в том, что любой человек в радиусе нескольких сотен метров или более от пользователя может получить доступ к данным и перехватить их, если захочет. Вураско заявил, что если у пользователя беспроводной сети нет пароля, то ему не нужно специальное оборудование.


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