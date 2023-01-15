 

Путин заявил, что инфляция в России может достичь пяти процентов

15.01.2023, 15:40, Разное
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По словам президента РФ Владимира Путина, инфляция в РФ в первом квартале этого года может составить пять процентов, что на 11,9% меньше.

Он заявил, что считает, что по предварительным итогам года она может достичь 5%. Кремль. Путин на “России 1”. Путин подчеркнул важность этого показателя для обеспечения достойного уровня жизни и реальных доходов.

“Промышленное производство, а также сельское хозяйство и строительство находятся на подъеме. В целом ситуация стабильная и, я считаю, весьма удовлетворительная. Я бы точно так сказал”, заключил Владимир Путин.


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