 

“Благодарен за твою любовь”: Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений

15.01.2023, 14:05, Разное
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Не смотря на постоянные слухи о разводе 54-летний Леонид Агутин и 53-летняя Анжелика Варум продолжают оставаться одной из самых крепких пар российского шоу бизнеса. Сегодня супруги отмечают очень личную для себя дату — 25 лет вместе. И без нежных признаний, разумеется, не обошлось. В соцсетях Леонид посвятил трогательный пост супруге, в которой поблагодарил ее за любовь, которая их связывает все эти годы.

Нам сегодня 25. Уже и не знаю, много это или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, я бы сказал, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости  и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшем достижениям, в том мире уж какой есть… —  написал Агутин.

Напомним, Анжелика Варум стала третьей женой Леонида Агутина, а он — ее вторым мужем. Их свадьба состоялась в июле 2000 года в Венеции после трех лет совместной жизни. Супруги воспитывают дочь Елизавету, она родилась 9 февраля 1999 года. С 2003 года девушка живет в Майами и профессионально занимается музыкой.

Что же касается отношений пары, то слухи возникли не на пустом месте. Несколько лет назад Агутин и Варум и вправду были на грани развода. Причиной тому послужила измена певца. Об инциденте, который произошел в 2011 году на конкурсе “Новая волна”, Леонид рассказывал летом 2021 года в интервью на YouTube:

Мы с женой до сих пор называем это видео “моим популярным видео”. Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, – делился  воспоминаниями артист. После поцелуя с неизвестной брюнеткой на публике Агутин и Варум чуть не развелись, но смогли сохранить отношения.

 С тех пор, признается Леонид, он осторожнее обращается с алкоголем.

Анжелика же свою позицию высказала так:

Когда вы будете в отношениях лет 10-15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. Те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали ваши отношения, меняются. Дальше вопрос лишь в том, насколько вы можете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами же нелепо! А ведь цунами уносит жизни людей. Обижаться совершенно бессмысленно. Можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это ваш выбор.

Она призналась, что попросту не смогла быть жить без любимого человека:

Когда я первый раз встала перед вопросом, могу ли я идти дальше по жизни одна, я поняла, что мне это даже физически причиняет боль. Я была очень удивлена, потому что я человек свободолюбивый. До определенного момента мне казалось – “чемодан в руки, все свободны”. И тот момент, когда ты осознаешь эту дыру, когда ты представляешь, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим.

 


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