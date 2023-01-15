Чем больше люди смотрят телевизор, тем меньше серого вещества в мозге остается

Просмотр телевизора как одна из самых популярных форм досуга на самом деле не так уж безобиден. И дело не только во вреде для глаз. Как показало исследование ученых Университета Джонса Хопкинса (США), чрезмерное увлечение телевизором прямо способствует уменьшению размеров мозга.

Снижение мыслительной активности

В рамках масштабного исследования на протяжении 20 лет собирались данные о 599 участниках, которые каждый год должны были сообщать данные о среднем количестве часов, проводимых за просмотром телевизора. Кроме этого исследователи применили МРТ-сканирование, чтобы выяснить, как в конечном счете телевизор влиял на характеристики головного мозга.

Анализ полученных данных показал, что люди, которые на протяжении 20 лет уделяли просмотру ТВ-программ более 1,4 часа в день, имели на 0,5 % меньше серого вещества по сравнению с контрольными показателями.

Ущерб может показаться незначительным, но это не так. Во-первых, речь так или иначе идет о нейронах, которые отвечают за мыслительный процесс. Во-вторых, сохранение целостности мозга отодвигает момент, когда уже в силу возрастных причин начнется процесс снижения когнитивных функций.

Подтверждение прежних данных

Это уже не первое исследование, в котором ученые фиксируют связь между просмотром ТВ и ухудшением состояния когнитивных функций и умственной деятельности в целом. Однако по-прежнему специалисты указывают на недостаточность данных для более детального анализа этой связи. Кроме того, есть и другие факторы, оказывающие влияние на состояние мозга. К примеру, сидячий образ жизни как таковой с большей вероятностью будет характеризовать тех, кто больше времени смотрит телевизор.

В качестве рекомендации, которая могла бы укрепить функции мозга и его здоровье, авторы исследования отметили важность занятий физической активностью.