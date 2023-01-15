 

Протечки крыш стали причиной большого количества обращений петербуржцев в профильные комитеты Смольного

15.01.2023, 13:35, Разное
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Жители Санкт-Петербурга с приходом небольшого потепления вновь столкнулись с протечками крыш, став массово обращаться в Смольный с просьбой устранить неполадки. Но подведомственный ему Фонд капитального ремонта не спешит ликвидировать неисправности кровли.

Согласно имеющимся данным на портале «Наш Санкт-Петербург», запросы от петербуржцев поступают изо всех районов города. Так, житель Петродворцового района уточнил, что постоянные проблемы с кровлей привели к порче отделки потолка и мебели.

Женщина, проживающая в доме на улице Краснопутиловская в Московском районе, рассказала, что такие протечки происходят каждый год, но управляющая компания постоянно дает отговорки вместо того, чтобы провести ремонт в здании.  

Журналисты добавили, что сотрудники ФКР не спешат решать проблемы горожан, пока те буквально утопают в воде. Повлиять на ситуацию могли бы представители Смольного и губернатор Александр Беглов, но те предпочитают не вмешиваться в ситуацию.


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