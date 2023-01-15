Россиянам запретили спать больше 8 часов в сутки

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15.01.2023, 13:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях. С 15 января 2023 года гражданам запрещается спать больше 8 часов по будням и больше 10 по выходным.

– В такое сложное для страны время преступно тратить время на лишние часы отдыха. В России сегодня 80 миллионов трудоспособного населения и каждый лишний час сна в сутки – это потеря 140 миллионов рабочих часов, – считает депутат Елена Кораблёва.

Контроль за исполнением новой нормы будет осуществляться через приложение «Госуслуги». Перед сном россияне будут обязаны запустить таймер, а не позднее чем через 8 часов подтвердить, что проснулись. За превышение нормы сна установлена административная ответственность – штраф от 5 до 30 тысяч рублей или исправительные работы сроком до 100 часов.

Несовершеннолетние и пенсионеры освобождены от лимита на отдых, однако чиновники рекомендуют им присоединиться к акции «Вместо сна я работаю», чтобы подать пример своим близким.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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