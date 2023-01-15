“Рак”: узнавшая диагноз Меньшова потеряла дар речи

Самым сильным ударом для звезды стала смерть отца, который ушел на 82 году жизни после коронавируса. Юлия Меньшова долго не могла прийти в себя после трагедии, но, наконец, нашла отдушину в авторском блоге на ютуб-канале.

Регулярно на интервью к актрисе приходят интересные люди из разных сфер деятельности. В свежем выпуске она побеседовала с психологом и бизнес-тренером Татьяной Мужицкой. Эксперт рассказала о влиянии образа мыслей на здоровье человека.

Благодаря специалисту, Юлия Меньшова разобралась в причинах многих болезней, а когда узнала диагноз подруги Татьяны Мужицкой, словно потеряла дар речи. Знаменитость выдержала долгую паузу при обмене репликами, а уголки ее губ стремительно поползли вниз.

“У нее был рак, это было год назад”, — начала свою историю собеседница артистки. Далее она рассказала, как специальный психологический разбор помог подруге победить проклятую онкологию.

Татьяна провела с больной беседу и выяснила, что та совсем не жалела себя и работала на износ, что якобы и стало причиной недуга. Поработав над образом мышления, изменив восприятие себя в мире, подопечная Мужицкой выздоровела. Услышанная во время интервью история сильно впечатлила Юлию Меньшову.