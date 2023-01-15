 

Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда»

15.01.2023, 11:36, Новости дня
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Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство РФ «идет ва-банк», присоединив новые территории.

В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской  областей, ЛНР и ДНР станут гражданами РФ навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT.

Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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