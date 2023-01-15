Россия потребовала от Ватикана вернуть библиотеку Ивана Грозного

МИД России опубликовал публичный призыв к Папскому секретариату вернуть в собственность России официально считающееся утерянным собрание книг и документов царя Ивана IV.

По словам Министерства, «имеются неоспоримые доказательства того, что царская коллекция книг, имеющая бесценное культурное значение для истории нашей страны, находится именно в архивах Ватикана». Кроме того, МИД подчеркнул, что не потерпит замалчивания этого вопроса, поскольку, на протяжении веков Папский престол «различными незаконными путями, в том числе, открытым грабежом посягал на культурные ценности многих стран и народов».

Библиотека Ивана Грозного или Либерея – это мифическое собрание книг и документов, последним владельцем которого предположительно был царь Иван IV Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана им лично. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий.

—