 

Россия потребовала от Ватикана вернуть библиотеку Ивана Грозного

15.01.2023, 11:33, Разное
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МИД России опубликовал публичный призыв к Папскому секретариату вернуть в собственность России официально считающееся утерянным собрание книг и документов царя Ивана IV.

По словам Министерства, «имеются неоспоримые доказательства того, что царская коллекция книг, имеющая бесценное культурное значение для истории нашей страны, находится именно в архивах Ватикана». Кроме того, МИД подчеркнул, что не потерпит замалчивания этого вопроса, поскольку, на протяжении веков Папский престол «различными незаконными путями, в том числе, открытым грабежом посягал на культурные ценности многих стран и народов».

Библиотека Ивана Грозного или Либерея – это мифическое собрание книг и документов, последним владельцем которого предположительно был царь Иван IV Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана им лично. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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