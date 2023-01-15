Чёрный день Аллы – Личное мнение

Бывший стилист Пугачёвой рассказал, что у Аллы настал чёрный день. В том смысле, что она тратит больше, чем зарабатывает.



Фото: Соцсети

Когда не зарабатываешь больше ничего, это несложно. Так на что же Алка живёт?

«Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала „на черный день“. И как в воду глядела. Этот „черный день“ для нее настал», — цитирует бывшего стилиста МК.

Чёрный день настал, но не такой уж чёрный, если есть, что тратить. Всю жизнь копила-копила, а теперь наслаждается.

«А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — всех успокоил стилист.

Да не сказать, что кто-то особенно волновался за Алку и её финансы. Понятно, что ей на её век сбережений хватит. Вопрос, скорее, не в том, как у Пугачёвой с деньгами, а в том, как она «приземлилась» в своём самомнении.

Главное для неё — быть главненькой. Кто Примадонна? Я примадонна! Кто главненькая на сцене? Я главненькая!

И вот теперь шоубизнес вполне спокойно живёт без Алки. Оказывается, не так она и нужна была всем, правда?

Песни поются, танцы танцуются. Концерты проводят, музыкальные премии вручают. Даже верный Филипп на коне остался — сделал пресс себе, выступает. В итоге, только Пугачёва осталась не у дел.

И именно это, на мой взгляд, её больше всего печалит. Именно это для неё — чёрный день.

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