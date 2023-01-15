Поиск замены российским энергоносителям вынуждает Шольца рассчитывать на поставки нефти и газа из Ирака

В поисках замены российскому газу канцлер Германии Олаф Шольц выступил за энергетическое партнёрство с Ираком, пишет Das Erste. По итогам встречи с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани Шольц заявил, что Ирак стал бы для Германии «весьма желанным партнёром по сотрудничеству в вопросах импорта газа и нефти». Он подчеркнул, что Германия хочет избежать зависимости от отдельных поставщиков газа, как это было с Россией.



AP

В поисках замены российскому газу канцлер Германии Олаф Шольц теперь активно выступает за энергетическое партнёрство с Ираком. «Ирак был бы для нас весьма желанным партнёром по сотрудничеству в вопросах импорта газа и нефти в Германию», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с новым премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани в Берлине, передаёт Das Erste.

По словам Шольца, Германия через свою энергосеть готова поставлять иракский газ и в другие страны Европы. Он подчеркнул, что Берлин хочет избежать зависимости от отдельных поставщиков газа, как это было раньше с Россией. До начала конфликта на Украине на Россию время от времени приходилось более половины немецкого импорта газа.

Как считает издание, в настоящее время Германия больше не покупает газ у России. Ас-Судани заявил о намерении Ирака ещё больше расширить экспорт газа. «У нас амбициозные планы по использованию попутного нефтяного газа, — подчеркнул премьер-министр. — Мы продемонстрировали эти возможности и пригласили немецкие компании инвестировать в этот сектор».

Вряд ли какая-либо другая страна в мире так зависит от нефтегазовых доходов бюджета, как Ирак. По данным Международного энергетического агентства (МАГАТЭ), страна является пятым по величине производителем нефти в мире. Ирак также экспортирует газ через СПГ-терминал, открытый в 2022 году компанией Basrah Gas Company.

В рамках визита делегации немецкая компания Siemens Energy также подписала меморандум о взаимопонимании с министром электроэнергетики Ирака Зиадом Али Фадхилем, предусматривающий расширение энергетической инфраструктуры страны.

«У нас позитивный опыт работы с Siemens. Мы выразили желание видеть в Ираке другие немецкие компании в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства», — заявил Ас-Судани. В частности, Siemens Energy планирует построить и расширить электростанции мощностью около 6 гигаватт, работающие на ископаемых видах топлива и возобновляемых источниках энергии.

Помимо неблагополучной экономической ситуации и коррупции, плохое электроснабжение является одной из причин массовых протестов, которые с 2019 года сотрясают Ирак. Ас-Судани совершил свой первый визит в Берлин после того, как в октябре ему удалось сформировать правительство после нескольких месяцев борьбы за власть, пишет Das Erste.