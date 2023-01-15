При падении самолета в Непале погибли не менее 32 человек

В результате падения турбовинтового пассажирского самолета ATR 72 в Непале погибли не менее 32 человек, сообщили местные СМИ.

The Himalayan Times пишет, что по меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета ATR 72 Yeti в Покхаре, передает РИА «Новости».

Источники отметили, что на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.

Кроме того, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72.

Pardafas со ссылкой на заявление кабинета министров Непала сообщило, что выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

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