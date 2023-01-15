ГУВД: Землянку с противотанковыми ракетами уничтожили в Запорожской области

Саперы в Токмакском районе Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами, сообщило ГУВД по Запорожской области.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, в Токмакском районе в окрестностях села Долина в лесу сотрудники полиции обнаружили землянку, в которой хранились противотанковые управляемые ракеты, состоящие на вооружении ВСУ. Ракеты и схрон на месте уничтожили саперы.

Ранее в Росгвардии сообщили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режимы, также были обранужены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

—