 

ГУВД: Землянку с противотанковыми ракетами уничтожили в Запорожской области

15.01.2023, 10:31, Новости дня
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Саперы в Токмакском районе Запорожской области уничтожили землянку с противотанковыми ракетами, сообщило ГУВД по Запорожской области.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, в Токмакском районе в окрестностях села Долина в лесу сотрудники полиции обнаружили землянку, в которой хранились противотанковые управляемые ракеты, состоящие на вооружении ВСУ. Ракеты и схрон на месте уничтожили саперы.

Ранее в Росгвардии сообщили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режимы, также были обранужены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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