Посольство РФ: На борту упавшего в Непале самолета были россияне

Четверо граждан РФ находилось на борту разбившегося в Непале турбовинтового пассажирского самолета ATR 72, сообщили в российском посольстве в Непале.

Источник заявил, что на борту самолета было 72 человека, из них четверо члена экипажа, пассажиров – 68, из них, по его данным, четыре гражданина России, передает РИА «Новости».

По его словам, посольство выясняет их судьбу.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Позже стало известно о 32 погибших при крушении самолета в Непале.

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