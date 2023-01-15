Посольство РФ: На борту упавшего в Непале самолета были россияне

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15.01.2023, 10:31, Новости дня
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Четверо граждан РФ находилось на борту разбившегося в Непале турбовинтового пассажирского самолета ATR 72, сообщили в российском посольстве в Непале.

Источник заявил, что на борту самолета было 72 человека, из них четверо члена экипажа, пассажиров – 68, из них, по его данным, четыре гражданина России, передает РИА «Новости».

По его словам, посольство выясняет их судьбу.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Позже стало известно о 32 погибших при крушении самолета в Непале.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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