 

Китай и Индия начали закупать у России редкие сорта арктической нефти

15.01.2023, 10:13, Разное
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Китай и Индия начали закупать у РФ редкие сорта арктической нефти. Аналитики не исключают, что Москва получит большую выгоду от желания диверсифицировать свои закупки и потеснить ближневосточных конкурентов.

Китай и Индия начали закупать у РФ редкие сорта арктической нефти. Аналитики не исключают, что Москва получит большую выгоду от желания диверсифицировать свои закупки и потеснить ближневосточных конкурентов.

Азиатские партнеры РФ не пострадали от потолка цен, который был введен 5 декабря Австралией, Большой семеркой и Европейским союзом. Индия и Китай смогли получить нефть по сниженной цене, менее 60 долларов за баррель. Это также хорошая новость для России. Потери Европы были частично компенсированы рекордными сделками, заключенными с Пекином и Дели.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что закупки нефти Индией с февраля выросли в 36 раз, увеличившись с 30 000 баррелей в день до 1,08 миллиона. Это также выше, чем у Китая (833 000 в день). Чтобы достичь 2,5 млн баррелей, общий поток топлива в Азию увеличился в три раза. По подсчетам S&P Global Commodities at Sea, на Китай и Индию приходилось 68% морского экспорта нефти из России. Аналитики заявили, что “азиатские гиганты” почти полностью поглотили европейские баррели.

Во втором квартале 2022 года основной прирост азиатского импорта пришелся на Китай и Индию. В этом квартале они купили на 11 000 000 тонн нефти больше, чем в первом. Москва смогла добавить девять миллиардов долларов. Индия выделилась увеличением импорта: с 0,66 млн тонн до 8,42 млн. Не секрет, что азиаты извлекают выгоду из сложившейся ситуации. Они находятся ближе к Саудовской Аравии и Ираку, чем ОАЭ, с их портами и береговыми нефтеперерабатывающими заводами. РФ предлагает большую скидку.

Vortexa, Kpler и другие утверждают, что Китай недавно купил три партии арктической нефти: Варандейскую нефть и сорта Новый Порт, а также тяжелую и плотную Арко. Раньше Arco отгружалась в основном в Великобританию и Нидерланды. Европейцы его не получат.
Виктор Катона, ведущий аналитик Kplers по нефти, подтверждает, что арктические сорта были переориентированы. Они получают скидку, добавляют трейдеры.

Китай стремится диверсифицировать свои закупки российской нефти, несмотря на нынешний потолок цен Запада, говорит Леонид Хазанов (эксперт по промышленности). Пекин может использовать этот инструмент для оказания давления на ближневосточных поставщиков. Можно добиться более выгодных условий”. Он также предложил Европе увеличить поставки бензина и дизельного топлива. В нефти из Восточной Сибири, Арктики и экспортной смеси Urals меньше серы, чем в нефти из Арктики. Дизельное топливо имеет более высокое качество.

Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, утверждает, что Китай готов принять больше легких сортов нефти, и спрос на них будет расти.

В ноябре Индия купила 6,67 млн баррелей арктической нефти. Хазанов отмечает, что это беспрецедентная покупка. Потребуется потеснить ближневосточные сорта, особенно Basrah Heavy из Ирака. Сернистая нефть может использоваться в качестве сырья в органическом синтезе.

Станислав Бовт из CMS Group уверен, что нет никаких сомнений в нашей способности сократить ближневосточные поставки. Арктические сорта обладают целым рядом преимуществ и могут быть использованы в производстве резины, а также в других высокотехнологичных отраслях.


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