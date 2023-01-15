 

Звезда “Великого Гетсби” Кэри Маллиган объявила о беременности самым изящным образом

15.01.2023, 10:00, Разное
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В минувшую пятницу в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград AFI Awards, где одним из лучших был признан фильм  “Она сказала ” с Кэри Маллиган в главной роли. На красной дорожке 37-летняя актриса, полюбившаяся зрителю  после роли Дэйзи Бьюкенен в “Великом Гетсби”, появилась в очаровательном черном  платье с драматической накидкой, в котором нельзя было не заметить — актриса скоро снова станет мамой. Распространяться на эту тему Маллиган не стала, вместо нее это сделал ее агент — сухо подтвердив факт беременности изданию People.

Кэрри Маллиган и Зои Казан на AFI Awards

Вместе с мужем, фронтменом Mumford & Sons Маркусом Мамфордом актриса воспитывает 7-летнюю дочь Эвелин Грейс и 5-летнего сына Уилфред. Малыш, которого ждет актриса, станет из третьим общим ребенком.

К слову, история романа у Маллиган и Мамфорда очень романтичная. В детстве они были друзьями по переписке, но лично познакомились только много лет спустя — на съемках  черной комедии “Внутри Льюина Дэвиса”. Там же и завязался их роман, который спустя 9 месяцев привел обоих к алтарю. Свадьбу сыграли на ферме в Англии в апреле 2012-го. А спустя три года на свет появился из первенец — дочь Эвелин Грейс. В одном из интервью, которое Кэри дала в рамках промо-тура фильма “Она сказала”, актриса призналась, что первый опыт родительства для нее оказался не самым простым — у Маллиган была сильная послеродовая депрессия, и она “чувствовала себя очень одинокой,  напуганной, сбитой с толку”.

 


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