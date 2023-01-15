Не исключена версия саботажа — на севере Литвы взорвался газопровод

В северной части Литвы прогремел взрыв, в результате которого был повреждён газопровод, пишет Die Zeit. По имеющейся информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Местный министр обороны Артис Пабрикс призвал провести «тщательное расследование». Он не исключает возможности того, что это был саботаж, рассказывает немецкое издание.



AP

В результате взрыва в северной части Литвы был повреждён газопровод, пишет Die Zeit. По имеющейся на данный момент информации от компании-оператора Amber Grid, в результате произошедшего никто не пострадал. Свидетельств тому, что это был саботаж пока нет, но такая возможность не исключается, рассказывает немецкое издание.

На фотографиях и видео в социальных сетях виден 50-метровый столб огня вблизи города Пасвалис. Близлежащая деревня была временно эвакуирована. Ремонтные работы предположительно займут несколько дней. Снабжение газом в этом время будет обеспечено.

Причина взрыва пока неизвестна, продолжает Die Zeit. Министр обороны страны Артис Пабрикс написал у себя в Twitter, что необходимо провести «тщательное расследование» произошедшего. Он также не исключает возможности того, что это был саботаж.

Взрыв произошёл в годовщину столкновений в Вильнюсе, пишет издание. 13 января 1991 года в страну вошли советские войска с целью вернуть её в состав СССР, но попытка не удалась. По пострадавшему газопроводу сырьё поставляется на север Литвы и дальше в Латвию с 1978 года. Линия состоит из двух труб. В результате взрыва была повреждена только одна из них.