Из сериала «Кухня» вырежут кадры с Дмитрием Назаровым

Из-за

высказываний бывшего народного артиста Дмитрия Назарова о внешней политике Российской Федерации сериал «Кухня»

будет показываться в сокращённом варианте, рассказали в департаменте кинематографии Минкульта. Кадры с персонажем, которого сыграл Назаров, будут вырезаны, а

его упоминания другими героями – замаскированы звуковым сигналом так же, как

матерные слова.

Источник отметил,

что общий хронометраж сериала сократится

не более, чем на 30%. Согласно оценке экспертной комиссии, персонаж Дмитрия Назарова не является первостепенным,

поэтому его удаление не изменит ни общего смысла сериала, ни его художественных

качеств. В тех местах, где полное удаление сцен с участием сыгранного Назаровым

шеф-повара нарушает связность сюжета, лицо актёра будет размыто, а сказанные им

фразы – переозвучены. Такие

меры помогут сохранить возможность показа полюбившегося россиянам сериала даже после

того, как один из его создателей встал на скользкий путь предательства.

«Наше ведомство

старается делать так, чтобы россияне могли наслаждаться любимыми фильмами и

сериалами вне зависимости от степени морального падения снявшихся в них

актёров, – поясняют в пресс-службе. – Вместо того, чтобы полностью снимать с

картину с показа, мы нашли компромиссное решение. Конечно, вредное влияние от появления в кадре

иностранных агентов, национал-предателей, пособников Запада нужно искоренять, но важно делать это с умом»

Исправленная

версия «Кухни» появится на экранах уже в июне, а до тех пор показ сериала на

российском телевидении будет временно приостановлен.

—