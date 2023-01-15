Организатор «Мисс Вселенная» Эммерих извинилась за ведущего, который не смог произнести «Кыргызстан»

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная», извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что ведущий не смог выговорить название «Кыргызстан».

Как сообщила глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих, ведущий в не смог произнести «Кыргызстан», чему нет оправданий и организаторы конкурса извиняются перед страной и ее представительницей», передает РИА «Новости».

Представлявшая на конкурсе Киргизию Алтынай Ботоярова приняла извинения.

Напомним, «Мисс Вселенная» стала представительница США Р’Бонни Габриэл.

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