 

Организатор «Мисс Вселенная» Эммерих извинилась за ведущего, который не смог произнести «Кыргызстан»

15.01.2023, 9:10, Новости дня
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Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная», извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что ведущий не смог выговорить название «Кыргызстан».

Как сообщила глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих, ведущий в не смог произнести «Кыргызстан», чему нет оправданий и организаторы конкурса извиняются перед страной и ее представительницей», передает РИА «Новости».

Представлявшая на конкурсе Киргизию Алтынай Ботоярова приняла извинения.

Напомним, «Мисс Вселенная» стала представительница США Р’Бонни Габриэл.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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