CASC: Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты «Чанчжэн-2D»

Китай вывел на орбиту 14 спутников при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D», сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Как сообщили в CASC, пуск прошел в в 11.14 по местному (06.14 по мск) времени с космодрома Тайюань, на орбиту среди прочих вывели спутники дистанционного зондирования Земли «Цилу-2» и «Цилу-3», которые будут использоваться для мониторинга в сфере сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, ресурсов, , предотвращения стихийных бедствий и транспорта, передает РИА «Новости».

Ранее Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи Shiyan-9.

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