 

CASC: Китай вывел на орбиту 14 спутников с помощью ракеты «Чанчжэн-2D»

15.01.2023, 9:10, Новости дня
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Китай вывел на орбиту 14 спутников при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D», сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Как сообщили в CASC, пуск прошел в в 11.14 по местному (06.14 по мск) времени с космодрома Тайюань, на орбиту среди прочих вывели спутники дистанционного зондирования Земли «Цилу-2» и «Цилу-3», которые будут использоваться для мониторинга в сфере сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, ресурсов, , предотвращения стихийных бедствий и транспорта, передает РИА «Новости».

Ранее Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи Shiyan-9.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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