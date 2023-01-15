 

Глава Rheinmetall Армин Паппергер: Потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева

15.01.2023, 9:10, Новости дня
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Германский концерн Rheinmetall располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет год, сообщил глава концерна Армин Паппергер.

По его словам, даже если танки разрешат отправить Киеву завтра, то поставка произойдет не раньше начала 2024 года, потому что технику необходимо полностью разобрать и собрать для того, чтобы ее было возможно применять в боевых условиях, передает ТАСС.

Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.

Напомним, Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. При этом Берлин оставил за собой право требовать разрешения для использования вооружений немецкого производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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